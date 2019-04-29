تأخر إقلاع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية متجة إلى مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف تشغيل الرحلات وتأخرها بمطارات المملكة بسبب تكدس موسم العمرة.

وأشارت مصادر ملاحية بالمطار، إلى تأخر رحلتين للخطوط السعودية إحداهما تحمل رقم 3377 متجهة إلى المدينة، والأخرى تحمل رقم 314 متجهة إلى الرياض.

وأضافت المصادر، أنه تأخر أيضا رحلتين متجهتان إلى السعودية إحداهما تحمل رقم 170 متجهة إلى مدينة جدة، والأخرى تحمل رقم 182 متجهة إلى مدينة ينبع السعودية.

وأكدت المصادر، أن جميع الرحلات بالمطار تشهد حالة انتظام لإقلاع وهبوط الطائرات وفق جداول التشغيل، دون أي مؤثرات تعوق الحركة الجوية.