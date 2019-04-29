video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:58 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
 
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية متجة إلى مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف تشغيل الرحلات وتأخرها بمطارات المملكة بسبب تكدس موسم العمرة.
 
وأشارت مصادر ملاحية بالمطار، إلى تأخر رحلتين للخطوط السعودية إحداهما تحمل رقم 3377 متجهة إلى المدينة، والأخرى تحمل رقم  314 متجهة إلى الرياض.
 
وأضافت المصادر، أنه تأخر أيضا رحلتين متجهتان إلى السعودية إحداهما تحمل رقم 170 متجهة إلى مدينة جدة، والأخرى تحمل رقم 182 متجهة إلى مدينة ينبع السعودية.
 
وأكدت المصادر، أن جميع الرحلات بالمطار تشهد حالة انتظام لإقلاع وهبوط الطائرات وفق جداول التشغيل، دون أي مؤثرات تعوق الحركة الجوية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عزل 16 راكبًا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات تطعيم ضد "الحمى الصفراء"

مطار القاهرة

اخبار المطار

تأخر رحلات




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة