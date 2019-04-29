بالرقص والعروض الفنية.. جنوب أفريقيا تحتفل بربع قرن على سقوط العنصرية

كتبت – هناء أبو العز

بالرقص والغناء والأزياء الملونة، أحيا شعب جنوب افريقيا، ذكرى مرور 25 عامًا على إجراء أول انتخابات حرة فى البلاد، وسقوط نظام الفصل العنصرى الذى كان قائمًا منذ عام 1948، وبدأو بغناء النشيد الوطنى باللغة الإفريقية والتى كان بعض منها بالعربية هو "جنوب إفريقيا درة تزين وتكسو كل من فيها خضرة وملبسًا، ولابد للقيد أن يفك حصاره تضرعاً ولا مناص أن يخطوا شعبها وثباً وترجلاً".

وجاءت الاحتفالية، بحضور الرئيس سيريل راموفازا، والذى بالرغم من الأجواء الاحتفالية، ومشاركته الرقص مع الجماهير، أعلن فى كلمته، أن البلد مازالت تعانى من الفساد وسرقة أموال الفقراء، وكل هذه تحديات تهدد استقرار ووحدة الأمة.

وكان الحزب الوطني البويري والذى كان معروفا بحزب البيض، قد وصل للحكم في عام 1948 وأخذ تطبيق سياسة "الأبارتيد" أي التفرقة العنصرية بشكل رسمي، حيث لم يكن مسموحًا للسود بالعمل إلا في أعمال محددة، ومنعوا من حق الانتخاب وحق الملكية، إضافة إلى انعدام المساواة بينهم وبين البيض في تقاضي الأجور إضافة إلي عزلهم في المساكن وأماكن العمل والمدارس، وتم توسيع سياسة التمييز العنصري في البلاد، فحكم الأربعة ملايين من العناصر البيضاء بقية السكان من غير البيض والذين قدر عددهم بحوالي 29 مليون، وسلكت الحكومة البيضاء سياسة عزل الأفارقة السود في مناطق خاصة بهم، وتوفير الخدمات العامة لهم كالتعليم والصحة بمعزل عن البيض.

وأصدرت هيئة الأمم المتحدة عدة قرارات لمقاطعة اتحاد جنوب أفريقيا في سنة 1962 والسنوات التالية لها استنكاراً لهذه السياسة، كما قاطعت دول العالم الثالث اتحاد جنوب أفريقيا، وتم اعتماد علم جنوب أفريقيا في الـ15 من مارس 1994، وأصبح رسميًا علمًا للبلاد منذ 27 أبريل 1994، وجاء هذا العلم ليحل محل سابقه الذي كان رمزًا مرتبطا بتاريخ البلاد المتعلق بالأفريكانز والإنجليز، وترمز الألوان الستة إلى مختلف الميولات السياسية للبلاد، وكذا الألوان التي استخدمت سابقا في أعلام البلاد على مر التاريخ كما أنها ترمز إلى الموارد الطبيعية للدولة.