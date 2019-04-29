انطلاق مناورات "عاصفة الربيع " لحلف "الناتو " على الأراضى الإستونية

تالين(أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية، انطلاق مناورات "عاصفة الربيع - 2019" لحلف شمال الأطلسى "الناتو" على الأراضى الإستونية - قرب الحدود الروسية - اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة الأركان الإستونية - فى بيان بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بأن أكثر من 9 آلاف عسكرى من 13 دولة سيشاركون فى تلك المناورات، التى ستستمر حتى السايع عشر من مايو المقبل، مضيفة أن المرحلة العملية للمناورات ستجرى بين الثانى والعاشر من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن مناطق شمالى شرق إستونيا، المتاخمة للحدود الروسية، ستكون ساحة رئيسة للمناورات، التى تشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية.

جدير بالذكر أن الدورة السابقة من مناورات "عاصفة الربيع" عام 2017 " شارك فيها نحو 9 آلاف جندى من 14 دولة عضو فى "الناتو" .