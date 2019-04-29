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اندلاع النيران فى طائرة بوينج 737 ماكس لدى إقلاعها من جنوب إفريقيا

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:54 ص
اندلاع النيران فى طائرة بوينج 737 ماكس لدى إقلاعها من جنوب إفريقيا طائرة بوينج- أرشيفية
كتب محمد جمال
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اندلعت النيران فى طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" التابعة لشركة "طيران زيمبابوى" لدى إقلاعها من مطار جوهانسبرج فى جمهورية جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأقلعت الطائرة مساء أمس الأحد من مطار تامبو الدولى متوجهة إلى هرارى، وألسنة اللهب تتصاعد من أحد محركاتها.

ويأتى هذا الحادث بعد وقف عشرات الدول وشركات الطيران استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" الحديثة على خلفية تحطم طائرتين من هذا النوع خلال أربعة أشهر فى إندونيسيا أواخر أكتوبر الماضي، وفى إثيوبيا مارس الماضي.

 

 


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