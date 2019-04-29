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الإثنين، 29 أبريل 2019 06:20 م
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اليوم.. عرض إضافى للصوت والضوء بالهرم وفيله والكرنك بمناسبة أعياد الربيع

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:46 م
اليوم.. عرض إضافى للصوت والضوء بالهرم وفيله والكرنك بمناسبة أعياد الربيع الصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم
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بمناسبه أعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد، تقدم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عرضا إضافيا ثالثا، للصوت والضوء بمناطق الهرم  وفيله والكرنك، الساعة التاسعة مساء .

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء فى بيان له، إنه تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام ، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، يقيم الصوت والضوء عرضا ثالثا إضافىا بمناسبا أعياد الربيع.

وأكد سعد على مدى سعادته فى استقبال الرواد ومشاركتهم أعيادهم مسلمين ومسيحيين فى تلك المناسبات وخصوصا بأعياد الربيع و شم النسيم، والتى تعتبر من أهم أعياد مصر الفرعونية، والتى ترمز عند قدماء المصريين إلى بعث الحياة.

 


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عروض الصوت والضوء

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