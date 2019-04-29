"الوصيف" و"بكر" يوزعان العصائر والحلوى على أهالى شبرا الخيمة فى شم النسيم

القليوبية - إبراهيم سالم

حرص اللواء مجدى الوصيف ورئيس مدينة شبرا الخيمة، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومصطفى خليل مدير المتابعة الميدانية، على تفقد الحدائق والمتنزهات ومشاركة المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع، ووزع رئيس المدينة، العصائر والمياه والحلوى على الأطفال المتواجدين ومشاركتهم فرحة وبهجة هذا اليوم.

كما قام بالمرور على المستشفيات لمتابعة انتظام العمل أثناء العطلات الرسمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية حالات طارئة، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة فى هذه الظروف تزامنا مع الاعياد التى يتم الاحتفال بها هذه الايام.































