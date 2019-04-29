video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل العام تدفع بـ 140 أتوبيس لخدمة الحدائق.. ورحلات نهرية للقناطر الخيرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:30 ص
النقل العام تدفع بـ 140 أتوبيس لخدمة الحدائق.. ورحلات نهرية للقناطر الخيرية أتوبيسات النقل العام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة دفعت باتوبيسات "خدمة خاصة"، لخدمة الحدائق العامة والمتنزهات فئة 5 جنيه، بمناسبة عيد الربيع. 
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ "اليوم السابع" أن هناك ما يقرب من 140 اتوبيس لخدمة الجمهور موزعة على الحدائق بنطاق القاهرة الكبرى. 
 
 
وأشار رئيس الهيئة، إلى وجود حافلات خدمة خاصة للراغبين فى الذهاب للقناطر الخيرية، من أحمد حلمى وحدائق القبة ووسط البلد والعتبة وشبرا والتحرير، وعدة مناطق أخرى، بالإضافة إلى رحلات الاتوبيس النهرى التى تستمر طوال اليوم وتنطلق من مرسى ماسبيرو النهرى. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توفير خط مواصلات نقل عام.. طلب أهالى القناطر الخيرية لـ6 أكتوبر مرورا بالقرية الذكية

القاهرة

اخبار القاهرة

الحدائق

النقل العام

شم النسيم

الاتوبيس النهرى

صور لشم النسيم




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة