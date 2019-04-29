النقل العام تدفع بـ 140 أتوبيس لخدمة الحدائق.. ورحلات نهرية للقناطر الخيرية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة دفعت باتوبيسات "خدمة خاصة"، لخدمة الحدائق العامة والمتنزهات فئة 5 جنيه، بمناسبة عيد الربيع.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ "اليوم السابع" أن هناك ما يقرب من 140 اتوبيس لخدمة الجمهور موزعة على الحدائق بنطاق القاهرة الكبرى.

وأشار رئيس الهيئة، إلى وجود حافلات خدمة خاصة للراغبين فى الذهاب للقناطر الخيرية، من أحمد حلمى وحدائق القبة ووسط البلد والعتبة وشبرا والتحرير، وعدة مناطق أخرى، بالإضافة إلى رحلات الاتوبيس النهرى التى تستمر طوال اليوم وتنطلق من مرسى ماسبيرو النهرى.