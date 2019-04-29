المجلس العسكرى بالسودان يبحث مع وفد أمريكى التطورات والأحداث الأخيرة

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بحث المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، امس الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم، مع وفد أمريكي برئاسة أسقف ومسئول الكنيسة الأسقفية النظامية لأفريقيا، كنيث كارتر، التطورات والأوضاع والأحداث الأخيرة في الشأن السوداني .

وأوضح الأسقف كنيث كارتر، في تصريح صحفي، أن اللقاء جاء في إطار التواصل مع السودان للحوار حول إرساء قيم المحبة والتعايش الديني الذي ينعم به السودان، مؤكدًا دعم الكنيسة الأسقفية النظامية للسودان في محاور السلام والتعايش الديني، وأنه يسعى مع المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وأعرب الأسقف الأمريكي عن تمنياتهم بأن يسود السلام في السودان وتزدهر الديمقراطية التي يتمكن فيها السودانيون من اختيار حكومتهم .

وقال إن السودان يحتل مكانة خاصة لديهم نسبة للتعايش الديني الذي يتمتع به، والذي يمكن أن يشكل مثالًا يحتذى به، وإنه يتوقع أشياء عظيمة من بلد عظيم كالسودان .