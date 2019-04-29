video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة: الأربعاء المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:49 ص
القوى العاملة: الأربعاء المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ــ محمود راغب
إضافة تعليق
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن بعد غد الأربعاء، الموافق أول مايو "عيد العمال"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.
 
وقال "سعفان" إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر، وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
 
وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة تتابع إجازة شم النسيم فى القطاع الخاص

القوى العاملة تعيد 6600 دولار لـ 3 طلاب مصريين من سماسرة التأشيرات

القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالى يشارك فى حفل ومعرض فنى للمدرسة المصرية بالدوحة

وزير القوى العاملة

عيد العمال

اجازة عيد العمال

اجازة عيد العمال للقطاع الخاص




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة