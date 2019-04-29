الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 12 طن و58 كجم أسماك مملحة ومدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 574 لتر مياه معبأة وغازية، وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسوق المحلى، بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال عدد من الحملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، على المنشآت الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين استعداداً "لشم النسيم".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى، أن هذه الحملات تأتى ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكداً اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وأضاف " مجاهد"، أن الحملات قامت بالمرور على (3048) منشأة غذائية، فيما تم ضبط 26 طناً و809 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى متنوعة، و(930 لتر) مشروبات وعصائر ومياه معبأة،للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب عدد (4736) عينة متنوعة من الأسماك، والأصناف الغذائية الاخرى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

من جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، الى أنه تم تحرير عدد (2775) محضراً حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد (419) منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، حرصا على صحة المواطنين.

وأكدت "حمزة" على أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.