الذهب قرب أعلى مستوى فى أسبوع

(رويترز)

استقرت أسعار الذهب دون تغيير تقريبا اليوم الاثنين، ليُتداول المعدن الثمين قرب أعلى مستوى فى أكثر من أسبوع، الذى لامسه فى الجلسة السابقة، بفضل تكهنات بأن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد بيانات فى الآونة الأخيرة تُظهر ضعف التضخم.

ويضع خفض أسعار الفائدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يقلص تكلفة الذهب المُقوم بالدولار لحائزى العملات الأخرى، كما أن خفض الفائدة يزيد جاذبية الأصول التى لا تدر عائدا مثل الذهب.

وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1284.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 أبريل عند 1288.59 دولار فى الجلسة السابقة فى غضون ذلك، تراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1287.70 دولار للأوقية.

وحقق الذهب أكبر مكاسبه بالنسية المئوية فى سبعة أسابيع يوم الجمعة بعد انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات، فى الوقت الذى تجاهل فيه المستثمرون النمو الاقتصادى القوى فى الولايات المتحدة ليركزوا على النقاط الضعيفة.

وأظهرت بيانات أن النمو الأمريكى فى الربع الأول بنسبة 3.2 % كان مدفوعا فقط بعوامل تحفيز قصيرة الأمد تتمثل فى تقلص العجز التجارى وأكبر تراكم للسلع غير المباعة منذ 2015 وهو ما قد يضغط على صورة اقتصاد البلاد فى وقت لاحق.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 0.2 % إلى 15.03 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 % إلى 899.75 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.6 % إلى 1455.51 نقطة، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته فى شهر عند 1465.01 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة.