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الدنيا ربيع ..كيف تتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة فى شم النسيم؟

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:28 ص
الدنيا ربيع ..كيف تتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة فى شم النسيم؟ الرنجة أشهر المأكولات فى شم النسيم
كتب عز النوبى
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 ينشر "اليوم السابع "، عددا من النصائح  والإرشادات التى أصدرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، للمستهلكين للتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة، بمناسبة  أعياد الربيع وشم النسيم.
 

مواصفات الأسماك السليمة:

 
- الأسماك  تكون رائحتها مقبولة مثل رائحة البحر.
- الأسماك الدهنية مثل الماكريل فتكون رائحتها مثل الزبد الصناعى .
- العين لامعة والقرنية شفافة، والخياشيم حمراء .
- زاهية خالية من المخاط والرائحة الكريهة .
- القشور ثابتة بقوة بالجسم .
 - الجلد سليم خالى من التسلخات والألوان الغريبة المخالفة للون المميز للسمك .
- القوام متماسك بحيث إذا كانت السمكة فى وضع أفقى لايسقط الذيل بل يكون ممتدا باستقامة.
- لون اللحم أبيض أو أبيض شفاف مائل إلى البنى .
- عند الضغط بالإصبع على السمكة يحدث هبوطا مؤقتا سرعان ما يزول بعد رفع الضغط .
 
 

بالنسبة للأسماك الفاسدة يمكن التعرف عليها من خلال الأتى :

 
- رائحتها عفنة كريهة .
- العين ضامرة ومغطاة بسائل لزج، والقرنية معتمة صفراء اللون، ولون الخياشيم بنى قاتم أو صفراء أو خضراء عليها مخاط لزج كريهة الرائحة .
- القشور سهلة النزع، والجلد يفقد اللمعان ومغطى بطبقة مخاط ويختلف لونه حسب نوع السمكة .
- يفرز اللحم عصارة عند الضغط عليه، ويتغير لونه الى ما يشبه لون اللبن.
- إذا كان اللون الأصلى وردياً مثل السالمون يتغير اللون الى أصفر رمادى وتكون الرائحة غير مقبولة .
- تنخفض اللحوم بالضغط عليها بالإصبع ويستمر الانخفاض حتى بعد زوال الاصبع .
 
 

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