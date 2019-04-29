الدنيا ربيع ..كيف تتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة فى شم النسيم؟

ينشر "اليوم السابع "، عددا من النصائح والإرشادات التى أصدرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، للمستهلكين للتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.
مواصفات الأسماك السليمة:
- الأسماك تكون رائحتها مقبولة مثل رائحة البحر.
- الأسماك الدهنية مثل الماكريل فتكون رائحتها مثل الزبد الصناعى .
- العين لامعة والقرنية شفافة، والخياشيم حمراء .
- زاهية خالية من المخاط والرائحة الكريهة .
- القشور ثابتة بقوة بالجسم .
- الجلد سليم خالى من التسلخات والألوان الغريبة المخالفة للون المميز للسمك .
- القوام متماسك بحيث إذا كانت السمكة فى وضع أفقى لايسقط الذيل بل يكون ممتدا باستقامة.
- لون اللحم أبيض أو أبيض شفاف مائل إلى البنى .
- عند الضغط بالإصبع على السمكة يحدث هبوطا مؤقتا سرعان ما يزول بعد رفع الضغط .
بالنسبة للأسماك الفاسدة يمكن التعرف عليها من خلال الأتى :
- رائحتها عفنة كريهة .
- العين ضامرة ومغطاة بسائل لزج، والقرنية معتمة صفراء اللون، ولون الخياشيم بنى قاتم أو صفراء أو خضراء عليها مخاط لزج كريهة الرائحة .
- القشور سهلة النزع، والجلد يفقد اللمعان ومغطى بطبقة مخاط ويختلف لونه حسب نوع السمكة .
- يفرز اللحم عصارة عند الضغط عليه، ويتغير لونه الى ما يشبه لون اللبن.
- إذا كان اللون الأصلى وردياً مثل السالمون يتغير اللون الى أصفر رمادى وتكون الرائحة غير مقبولة .
- تنخفض اللحوم بالضغط عليها بالإصبع ويستمر الانخفاض حتى بعد زوال الاصبع .
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