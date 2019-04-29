الدب الروسى الجديد يجذب زوار حديقة الحيوان.. والمدير: حصلنا عليه بنظام "البدل"

وائل ربيعى – أسامة طلعت

يجذب "الدب الروسى الجديد" زوار حديقة الحيوان، إذ أنه يعد إضافة جديدة لمجموعة الحيوانات الخاصة بحديقة حيوان الجيزة، ويختلف الدب الروسى عن غيره من الحيوانات بتجهيز المبيت الخاص به بالعديد من التجهيزات الخاصة أولها تواجد المياه بشكل مستمر طوال اليوم والاستعانة بألواح ثلج للترطيب على الدب الذى يعيش فى ظروف مناخية مختلفة عن بيئته الأصلية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد رجائى، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أنه تمت إضافة مجموعة جديدة لحيوانات الجيزة، وهى الدب الروسى والمها العربى والكنجارو بنظام البدل، قائلا: "استكملنا جيمع الأنواع الناقصة فى بيت الزواحف دون تكلفة مليم واحد على الدولة"، مشيرا إلى أنه حدثت زيادة فى بعض الأنواع بالولادة وهذه الزيادة غير مطلوبة تستهلك تغذية أكثر وتُحدث بعض الصراعات بين الحيوانات كما فى حالة فرس النهر على سبيل المثال".

وتابع مدير حديقة الحيوان بالجيزة: "نحصل على الولادات الجديدة ونبدلها بأنواع أخرى مع حدائق عالمية والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة مشكورا وافق على هذا الأسلوب الذى نعتبره تفكير خارج الصندوق باستقطاب أنواع حيوانات أخرى إلى حديقة الحيوان بالجيزة بنظام البدل".

وأشار رجائى إلى أن الدب الروسى يحتاج إلى تجهيزات، خاصة فى أوقات ارتفاع الحرارة، قائلا: "للدب الروسى بيت مكيف ومياه شغالة طول اليوم وبحيرات مياه وألواح ثلج وأنواع التغذية الخاصة به تحتوى على سوائل ترطب جسمه وتجعل درجة حرارته أقل والمبايت الخاصة به مناسبة للغاية".

كانت حدائق للحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومنها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل"حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، رفعت حالة الطوارئ، لاستقبال زوار احتفالات الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين.

ووضع مسئولى حديقة حيوان الجيزة، أكبر الحدائق، خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعت خطة كبيرة تتناسب مع الاعداد الكبيرة من جمهور الزائرين نظراً لأن حدائق الحيوان دائماً هى النجم الجاذب للزائرين فى الاعياد والمناسبات.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن حدائق الحيوان تستقبل زوار احتفالات شم النسيم، مؤكدة أنه تقرر فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم وتسهيل عملية دخول زوار الحديقة لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.