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الخميس.. رئيس جهاز أكتوبر يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" لسكان المدينة

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:00 م
الخميس.. رئيس جهاز أكتوبر يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" لسكان المدينة معارض اهلا رمضان
كتب أحمد حسن
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يفتتح المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، يرافقه وحيد القماح وكيل مجلس أمناء المدينة، معرض "سوبر ماركت أهلًا رمضان"، الخميس المقبل، وذلك لتوفير السلع الغذائية بسعر الجملة وتقديم خصومات على كافة المنتجات لعشرات الشركات والمصانع وجناح كبير لجهاز الخدمة الوطنية لتوفير السلع التى يقدمها للجمهور وزوار المعرض من سكان ووافدى مدينة 6 أكتوبر.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن الجهاز ينظم 3 معارض هذا العام بالمدينة، لافتا إلى أن ذلك عبارة عن نتاج التعاون الدايم بين جهاز المدينة ومجلس الامناء وجمعية المستثمرين، وبدعم من نواب الدائرة وممثليها فى البرلمان، مشيرا إلى أن الجهاز كان حريص أن يكون هناك تنوع فى العارضين والمنتجات بأسعار تنافسية لخدمة مواطنى اكبر المدن الجديدة لتحقيق توازن فى أسعار السلع منعا للزيادة التى يقوم بها البعض استغلالا لزيادة الطلب فى المواسم والمناسبات.

فيما أكد المهندس خالد سرور نائب رئيس الجهاز أن المعرض الاكبر يقام بساحة انتظار السيارات امام جهاز المدينة ويضم مايقارب من 40 عارض ويستمر لمدة 15 يوما، بدء من الخميس القادم الموافق 2 مايو من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا لخدمة اكبر عدد ممكن من المواطنين.


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