وذكر قائد لواء الواجب الاول العميد حمود مسعد الخرام، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قوات الجيش الوطني حررت جبال "المقران" و"السمكة" و"العلم" و"الحصن" في مسن القد بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران .. مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وضبط الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.