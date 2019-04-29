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الاستثمار : 4.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية بمصر فى 1302 شركة

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:00 ص
الاستثمار : 4.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية بمصر فى 1302 شركة وزيرة الاستثمار خلال لقاء رئيس هيئة الاستثمار بالكويت
كتب عبد الحليم سالم
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أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر حاليا نحو 4.7 مليار دولار فى ظل وجود 1302 شركة فى مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.

وعددت الدكتورة سحر نصر مزايا الاستثمار فى مصر خلال معها مؤخرا، بالدكتور نايف فلاح، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ومحافظ دولة الكويت فى كل المؤسسات المالية العربية، وذلك على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة.

من أبرز المزايا التى عرضتها الوزيرة:
 

 1 - مصر تشهد تطورات إيجابية فى صالح المستثمرين، حيث عالجت الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات ورأس المال المعوقات التى كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية.

2 – يتم تقديم حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية فى الإجراءات والتراخيص.

3 - هناك حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء.

4 - اتفق الجانبان، على العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت، وتشجيع رجال الاعمال فى البلدين على ضخ استثمارات جديدة، ودعوة المستثمرين فى الكويت إلى زيارة مصر للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة بها.

5 - تبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر حاليا نحو 4.7 مليار دولار فى ظل وجود 1302 شركة فى مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.

6 - عرضت الوزيرة، الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والعلمين الجديدة.


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