الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم مدير نادى الأسير بالقدس

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من محافظات الضّفة الغربية، بينهم مدير نادى الأسير الفلسطينى فى القدس ناصر قوس.

وقال نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان - إن الاحتلال اعتقل 6 مواطنين من محافظة نابلس، و4 من محافظة بيت لحم، و3 مواطنين من جنين واثنين من طولكرم وواحدا من رام الله.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" ناصر قوس، و4 آخرين، عقب دهم منازلهم فى البلدة القديمة بمدينة القدس.

من ناحية أخرى، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة، اليوم موقف سيارات، وأجبرت طواقمها أحد المواطنين على استكمال هدم منزله ذاتيا فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال هدمت جراج سيارات يعود للمواطن كمال الشويكى بحى الثورى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ بحجة عدم الترخيص.

كما سلمت طواقم بلدية الاحتلال فى القدس المواطن محمد سعيد السلايمة قرارا، باستكمال هدم منزله ذاتياً فى حى وادى قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

فى السياق، كشف مدير البحث الميدانى فى مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران، عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 56%، مشيرا إلى أنه تم هدم 15 منزلا وثلاث منشآت تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها هُدِم ذاتيا بالقوة .

وقال جبران لإذاعة "صوت فلسطين"، إن سلطات الاحتلال أعلنت عن مساحات واسعة جدا فى القدس بعد احتلالها أراض غير صالحة للسكن، كما ألغت بلدية الاحتلال كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط دون أن تسمح ببناء جديد ولم تعطِ تراخيص بناء جديدة.

وأضاف جبران أنه تم بناء أكثر من 13 مستوطنة داخل القدس المحتلة منذ عام 67 حتى يومنا هذا بمقابل عدم السماح ببناء حى فلسطينى واحد.