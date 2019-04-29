الإنقاذ النهرى: تعيين 5 لنشات إطفاء بمحيط المراسى بكورنيش القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

عززت قوات الإنقاذ النهرى، من انتشارها على كورنيش النيل بالقاهرة لتأمين احتفالات شم النسيم وتم تعيين 3 لنشات إطفاء بمرسى الأتوبيس النهرى أمام ماسبيرو وكورنيش المعادى والإنقاذ النهرى بجاردن سيتى وتكثف من وجودها الأمنى داخل المناطق الأثرية والترفيهية، لتأمين الشوارع والحدائق العامة، والمراسى النيلية، والميادين خلال الاحتفالات لتوفير الأمن والأمان للزائرين، حيث تشهد جميع الأماكن حضورا مكثفا لشرطة المسطحات المائية.

كما تم تعيين لنشات إطفاء وإنقاذ فى الجيزة بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية والثالث منطقة أبو النمرس وبالقرية الفرعونية، مع وضع لنشات مطاطية أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر، مع تمشيط جميع أماكن المتنزهات والحدائق التى يتردد عليها المواطنون فى تلك المناسبة.