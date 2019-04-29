"الإسكان" تمد فترة تقديم طلبات حائزى الأراضى الواقعة بـ"سفنكس الجديدة"

كتب أحمد حسن

تأكيدا لما نشره اليوم السابع، أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن مد فترة تقديم الطلبات حتى يوم 9/5/2019، بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، وذلك لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم (61) بتاريخ 30/1/2019 بإعادة تخصيص مساحة (59417.77) فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

وأوضح المهندس طارق السباعى، أنه لوحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، مؤكداً أنه حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى شرك هذه الإعلانات، فإنها تحذر من الانصياع خلف أي إعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.