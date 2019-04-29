إصابة 6 من بينهم 5 أطفال باشتباه تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 6 من أسرة واحدة من بينهم 5 أطفال يقيمون بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم، مصابين بحالة إعياء وآلم بالبطن على إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة بذات الناحية.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بإشتباه فى إصابة أسرة كاملة بناحية قرية الاحايوة دائرة مركز أخميم بتسمم عقب تناولهم طعاما منزليا وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة طبيا لهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها المقدم طارق أبو سديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بوصول "منى فتحى رمضان 32 سنة وأميرة عبد الحكيم عبد اللاه 8 سنوات والهام عبدالحكيم عبداللاه 7 سنوات وحنين عبد الحكيم عبد اللاه، 5 سنوات وكريم عبد الحكيم عباللاه، 4 سنوات وعيد عبد الحكيم عبد اللاه عامين إلى مستشفى سوهاج العام مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن إشباه تسمم.

وأشارت التحريات إلى أن الأسرة قامت بتناول وجبة غذائية منزلية فاسدة ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، والحالة العامة مستقرة وجار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من قبل إدارة مستشفى سوهاج العام حيال المصابين، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.