إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان فى حادثى سير أثناء تنزهم فى بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب أربعة أشخاص اليوم الاثنين فى حادثى سير ببنى سويف بينهم طفلان أثناء زيارتهما لواحة هرم ميدوم شمال بنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب بلاغين منفصلين من نائبه اللواء عاطف سلامة يفيدان بانقلاب توك توك أمام قرية الشيخ عابد بمركز سمسطا جنوبى غرب المحافظة ونتج عن الحادث إصابة كل من سهيدة جودة عبد الحميد 16 سنة، سحجات وكدمات بالجسم - عبد الحميد عبد العظيم عبد الحميد 50 سنة جرح قطعى بفروة الرأس وجروح بالجسم، يقيمان قرية مازورة دائرة المركز، تم نقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزى.

كما انقلبت دراجة بخارية يستقلها طفلان بالقرب من واحة وهرم ميدوم بمركز الواسطى ما أدى إلى إصابة كل من عبد الرحمن محمد جمعة 12 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم - أيمن أحمد سليمان 12 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، يقيمان قرية ميدوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزى.