أهالى كفر الشيخ ينصبون الخيام بالشوارع احتفالاً بشم النسيم

كفر الشيخ – محمد سلمان

توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ للحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، حدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء شم النسيم ،وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزهه.

ولجأت عدد من الأسر، للمساحات الخضراء على جانبى شوارع المدينة الممتدة من ميدان النصر مرورًا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، حتى حديقة صنعاء، وافترشت الأسر الأرض لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو،لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع، كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

قال صالح محمد على، مربى خيول، إن الاعياد ومنها شم النسيم تكون لنا مواسم للعمل نأتى فى الميادين وأمام حديقة صنعاء لنسترزق ،ويركب الأطفال الخيول بمقابل 2أو3 جنيه فى المرة حسب قدرة رب الأسرة، وبعد العصر نستريح قليلاً لنأكل الفسيخ وبعدها نمارس عملنا بقية اليوم .

وأكد طه محمد سعد، لجأت العديد من الاسر لنصب الخيام أو وضع الملايات بين الاشجار للإحتماء بها من حرارة الشمس للتنزه وقضاء يوم جميل ،وتناول الفسيخ والبرنجه والبصل والبيض والمخللات والببسي،وأنه اصر على اصطحاب كلبه معه، ليس لتخويف المارة ولكن ليشاركهم تنزههم .

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة،السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، اليوم الاثنين، الراغبين فى قضاء شم النسيم فى ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق.

وأضاف اللواء خالد مرسي، مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الآلاف تواجدوا بدسوق لزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وعلى شاطئ النيل فرع رشيد بدسوق، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه سواء المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والتى تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، مشيراً إلى أنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المترددين على مدينة دسوق، لقضاء شم النسيم بدسوق، كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.

وأضاف محسن الأدون، رئيس مركز ومدينة فوه أن حديقة العائلات بفوه شهدت تواجد المئات للتنزه، وقضاء يوم شم النسيم على شاطئ نهر النيل وفى عدد من المراكب الثابتة، مشيراً إلى أن ما يحتاجه المواطنون والزائرون تم توفيره لهم.

وأعلن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى للإحتفال بشم النسيم، وأعطى تعليمات مشدد لرئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة والمنقذين بدء من اليوم حتى نهاية الأسبوع منذ شروق الشمس لغروبها،لإنقاذ أى حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الألاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة .

وأضاف تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الاسعاف لانتشار 100سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم وعلى الطريق الدولى الساحلى وروافده بالاضافة لاعلان حالة الطوارئ بالمسشتشفيات وهناك متابعة تموينية لعمل حملات على محال الاسماك المملحة والتأكد على صلاحيتها ورفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن والغاء الاجازات، وهناك تعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الحدائق والمتنزهات

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أنه تم بإلغاء الأجازات، وانتشرت 100 سيارة اسعاف مجهزة ،أمام الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة ومنها حدائق صنعاء وأحمد زويل بكفر الشيخ، وبحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وبحدائق أدفينا بمطوبس، وبطول شاطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم.

وأضاف الجنزورى ،كما تواجدت سيارات الاسعاف بالطريق الدولى الساحلى وروافده ،وتلك السيارات مجهزة بأحدث الوسائل، كما أن طاقم الاسعاف مدرب على التعامل مع الحالات المرضية، ويتم نقل حالات المصابين وحالات التسمم إن وجدت لاقرب مستشفى.



احتفالات شم النسيم (1)



احتفالات شم النسيم (2)



احتفالات شم النسيم (3)



احتفالات شم النسيم (4)



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احتفالات شم النسيم (7)



احتفالات شم النسيم (8)



احتفالات شم النسيم (9)



احتفالات شم النسيم (10)



احتفالات شم النسيم (11)



احتفالات شم النسيم (12)