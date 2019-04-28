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25 مرشحا يتقدمون لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط

الأحد، 28 أبريل 2019 04:31 م
25 مرشحا يتقدمون لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة
دمياط عبده عبد البارى
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أغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الأحد، والذى بدأ استقبال طلبات الترشح منذ 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل.
 
وتقدم للانتخابات 25 مرشح وهم : محمد احمد الزينى، محمد عبد اللطيف فايد، محمد سامى سليمان، أيمن يوسف رخا، محمد لبيب البنا، شريف عزت بدوى، وائل على المبشر، سمير شوقى شطا، وسام عبد القادر، جودة محى الدين رخا، سمير طه الفار، أشرف محمد الحواوشى، احمد ابراهيم الطناحى، محمد أيمن عبد الفتاح، عبد الغنى البطراوى، عبده مختار العطوى، السيد عبد الحميد شعير، محمد إبراهيم أبو جنبه، سامح أحمد زناتي، محسن جلال أحمد، على كامل منصور، عبده رشيد العواد، منصور السعيد احمد، محمد ابراهيم مغازى. 
 
يذكر أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.
 
وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى، ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات.
 
 
 
 

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