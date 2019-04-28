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وكيل صحة جنوب سيناء: الدفع بـ90 سيارة إسعاف خلال شم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 10:19 م
وكيل صحة جنوب سيناء: الدفع بـ90 سيارة إسعاف خلال شم النسيم الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلنت مديرية الصحة جنوب سيناء عن رفع حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة وفى مرفق الإسعاف بجنوب سيناء خلال احتفال المواطنين بيوم شم النسيم.

 

وأكد الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتوفير أدوية والامصال والمحاليل وأكياس الدم لمواجهة أى حالات طارئة تصل إلى المستشفيات ودفع مرفق الإسعاف ب90 سيارة إسعاف فى مختلف المناطق  والشواطئ تحسبًا لأية طوارئ خلال احتفال المواطنين بيوم شم النسيم.

 

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى متخصصة فى جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة إلى جانب رفع حالة الطوارئ أيضًا بمرفق الإسعاف بالمحافظة حيث تم نشر سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية لمواجهة أى طوارئ.

 

واشار وكيل وزارة الصحة إنه تم رفع حالة الاستعداد فى مرفق الإسعاف على مدار اليوم حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف فى مختلف الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة بمناطق ومدن المحافظة لتكون جاهزة للتدخل السريع وقت حدوث أية طارئ أو تلقى أى بلاغات من المواطنين.

 


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