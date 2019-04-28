وكيل زراعة الغربية: توريد 6 ألاف و236 طن قمح بعد حصاد 28 ألف و300فدان

أكد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن وصل 6 آلاف و236 طن حتى اليوم، وبلغ ما تم حصاده من المساحات المزروعة بالمحصول 28 ألف و300 فدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن القطاع الزراعى مسئول كعضو عن تحديد نوعية الأقماح الموردة (محلى _مستورد) ضمن اللجنة المشكله مع قطاع التموين والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، و قد تم تحديد سعر القمح من قبل وزارة الزراعة على حسب درجات النظافة.

وأعلن" بيومي" ان سعر القمح درجة نظافة 22,5 هو 655 جنية، ودرجة 23 هو 670 جنية ودرجة 23,5 هو 685 جنية.

يذكر أن عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح 2019 هى 25 شونه متمثلة فى 10 شون مطورة أسمنتية و 3 صوامع و 4 هناجر و8 شون ترابية "مراكز تجميع"، بقدرة إستيعابية 193340 طن وبذلك تكون الشون كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها وهى 1 طن لكل فدان منزرع.