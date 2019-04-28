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وفاة فلسطينى أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أسبوع

الأحد، 28 أبريل 2019 01:08 ص
وفاة فلسطينى أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أسبوع قوات الاحتلال الاسرائيلى
رويترز
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع توفي أمس السبت في مستشفى إسرائيلي.

 

وأضافت في بيان "الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد عمر يونس (20 عاما) في مستشفى بيلنسون داخل الخط الأخضر، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع".

 

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن يونس "قد أصيب قبل حوالي أسبوع برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

 

وأضافت أنه نُقل لمستشفى بيلنسون "في وضع صحي حرج وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير حتى استشهاده".

 

 

 


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