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وزير العدل الأمريكى يعترض على الادلاء بشهادته خلال جلسة مغلقة بشأن تحقيق مولر

الأحد، 28 أبريل 2019 09:37 م
وزير العدل الأمريكى يعترض على الادلاء بشهادته خلال جلسة مغلقة بشأن تحقيق مولر وليام بار وزير العدل الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال مساعد ديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى، إن وزير العدل وليام بار يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية، بالمجلس فى جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بروسيا، ويهدد بار بعدم مثوله المقرر يوم الخميس حسبما قال المساعد لرويترز شريطة عدم نشر اسمه.

وقال مساعد ديمقراطى بمجلس النواب لرويترز إن جيرولد نادلر رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة بار العلنية جولة ثانية من الاستجواب حيث تجرى مناقشة أمور حساسة فى جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة.

وقال المساعد إن بار اعترض على الشرطين، ومن المقرر أن يدلى وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، ولم ترد متحدثة باسم وزارة العدل على اتصالات للتعليق على ذلك.

ونشر وزير العدل فى 18 أبريل نسخة منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق الذى استمر 22 شهرا فى عملية تدخل روسيا فى سباق الرئاسة فى 2016.

وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. وخلص التقرير أيضا إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا فى تآمر جنائى مع موسكو، وانحاز أعضاء اللجنة من الجمهوريين إلى بار قائلين إن مطالب الديمقراطيين غير معقولة.

 

 


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