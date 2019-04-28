هيئة ضمان الجودة: الاعتراف الدولى بكليات الطب يجعل الخريج المصرى منافسا عالميا

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة نادية البدراوى عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد حصول مصر ممثلة فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء على الاعترف العالمى من الاتحاد الفدرالى لاعتماد التعليم الطبى .

وأضافت خلال المؤتمر الصحفى لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، إن الاعتراف سوف يساعد على جعل خريج مؤسسات التعليم الطبية فى مصر المعتمدة من الهيئة بصفتها الجهة المعترف بها عالميا من الاتحاد الفدرالى لاعتماد التعليم الطبى عالميا يعد منافسا لخريجى كليات الطب عالميا وقادر على العمل فى أمريكا والدول الأوروبية وهذه نقلة حقيقية موثقة عالميا وليس مجرد تصريحات وإنما وثيقة عالمية وهذا الاعترف ممتد لمدة عشرة سنوات هذا العمل أخد جهدا وتجهيزا استمر لمدة عامين.

وشددت على أن هذا الاعتراف الذى حصلت عليه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سوف يسمح للهيئة باعتماد مؤسسات طبية خارج مصر وهذا انجاز مصرى كبير يدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.