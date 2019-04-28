مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل المعتمرين الفلسطينيين.. غدا

كتب هانى عثمان

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 4 رحلات طيران إلى المملكة العربية السعودية، لنقل 930 معتمر فلسطيني لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى.

ومن جانبها حرصت السلطات بمطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران،و بتوجيهات من وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة ٤ مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي.