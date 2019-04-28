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محافظ قنا: تنظيم 203 فاعلية ثقافية و49 ملتقى فكرى خلال شهر رمضان

الأحد، 28 أبريل 2019 12:29 م
محافظ قنا: تنظيم 203 فاعلية ثقافية و49 ملتقى فكرى خلال شهر رمضان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن مديرية الثقافة سوف تنظم 203 فاعلية ثقافية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان الفعاليات تتضمن عقد مجموعة من الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وتنظيم عدد من ورش الفنون التشكيلية بجانب عقد محاضرات دينية عن سماحة الإسلام والفكر التنويرى ومحاربة التطرف الدينى وذلك بمختلف القصور والبيوت الثقافية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف الهجان، أن مديرية الأوقاف سوف تعقد 49 ملتقى فكرى بالمساجد الكبرى يحاضر فيها علماء من الاوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطى وسماحة الدين الاسلامى  لافتا الى ان المديرية قامت باختيار 1833 مسجد لأداء صلاة التراويح بمختلف مدن المحافظة، موضحاً أن مديرية الشباب والرياضة سوف تقوم بتنظيم الدورات الرمضانية والندوات الثقافية للشباب بمختلف مراكز الشباب طوال ايام شهر رمضان المبارك وذلك فى اطار سعى المحافظة لتوعية الشباب والحفاظ عليهم من الانسياق وراء الفكر المتطرف  .

 
كما قال  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة انهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث اشار الى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي والجمعية الاستهلاكية اقامت 11 معرض " أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية الضرورية منها 3 معارض بمدينة قنا و8 معارض بباقى المدن الأخرى.
 
واضاف الهجان انه من المقرر ان تقوم مديرية التموين بتعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا كما تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة لتوفير ياميش رمضان واللحوم الحمراء والبيضاء بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة فضلا عن انه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية  لمتابعة ارصدة السلع الغذائية والبوتاجاز وحركة البيع والشراء بالشارع القنائي علي مدار الساعة وتخصيص الارقام ( 33381 / 3334927  ) لتلقي شكاوي المواطنين طوال الشهر المبارك .
 
وذكر المحافظ ان مديريتىّ الصحة والطب البيطرى وضعتا خطة بالتعاون مع مديرية التموين للمرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة ومحلات بيع وذبح الطيور للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين بها شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية .
 

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