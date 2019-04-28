محافظ بنى سويف: توريد 2600 طن قمح لصوامع وشون المحافظة فى أقل من أسبوعين

بنى سويف هانى فتحى

استعرض المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تقرير لجنة توريد القمح، وذلك فى إطار متابعته لموسم توريد واستلام الأقماح بمختلف مواقع التخزين المنتشرة بمراكز المحافظة،حيث استلمت الصوامع والشون بدائرة المحافظة 2600 طن، وذلك منذ بداية موسم توريد واستلام القمح فى منتصف أبريل الحالى وحتى اليوم الأحد.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تحقق لجان الإستلام من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية السبع ،لتذليل كافة العقبات أولا بأول، موجها بإرسال تقرير يومى يحتوى على الكميات الموردة ، وأليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

ومن جهته أوضح مصطفى راشد، رئيس اللجنة، أن الكميات التى تم توريدها لمواقع التخزين بدرجة نقاء 23.5، موضحا أن مواقع التخزين الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية استلمت 600 طن، فيما استقبلت الشركة المصرية القابضة للصوامع 2000 طن من القمح.

وأشار "راشد" إلى متابعة المحافظ بشكل يومى لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا، فضلاً عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم خلال 48 ساعة، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التى أعدتها المحافظة، وأسهمت بشكل كبير فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.