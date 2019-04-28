محافظ الفيوم يبحث إقامة مشروع صناعى متكامل بكوم أوشيم

الفيوم – رباب الجالي

التقى اللواء عصام سعد محافظ الفيم، وفد إحدى شركات الاستثمار الكبرى بدولة الإمارات العربية الشقيقة، لبحث إقامة مشروع صناعى متكامل على مساحة 20 مليون متر مربع ضمن المنطقة المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية بكوم أوشيم، وذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة رغدة محمد راسم ممثلة عن هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد ثابت المستشار الاقتصادى للمحافظة.

استعرض محافظ الفيوم فرص الاستثمار التى تتمتع بها المحافظة فى مختف القطاعات، وأوضح أن الفيوم تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لأن تكون قِبلة للمستثمرين، كما أشار المحافظ إلى وفرة الأيدى العاملة التى تتمتع بها المحافظة، وقربها من القاهرة ومن موانئ التصدير، وكذلك تجربة القرى المنتجة التى نجحت بشكل ملحوظ فى الفيوم وتشجيع العديد من قرى المحافظة على إقامة المشروعات الإنتاجية والحرفية.

كما أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بوفد شركة الاستثمار الإماراتية، مؤكداً أن الإمارات الشقيقة لها مكانة خاصة فى قلوب المصريين، كما أكد حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد والمساهمة فى توفير فرص عمل لأهالى المحافظة.