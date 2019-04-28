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محافظ الغربية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بحى أول المحلة الكبرى

الأحد، 28 أبريل 2019 05:27 م
محافظ الغربية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بحى أول المحلة الكبرى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة
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افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان، بأرض المكدام بحى أول المحلة الكبرى، لتوفير كافة أنواع السلع التموينية والأساسية لأهالى المنطقة فى شهر رمضان بأسعار مناسبة للجميع.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإستعداد التام لإستقبال شهر رمضان من خلال إقامة سلسلة معارض بالمحافظة تحت شعار معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان، بالإضافة إلى المعارض المتحركة التى تجوب كافة قرى وعزب المحافظة، والتى توفر كافة السلع الرئيسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تقل عن نظيرها بالأسواق الخارجية بنسبة لا تقل عن 25%. 

ويضم المعرض 18 جناح لعرض جميع أنواع السلع التموينية الأساسية من أرز وسكر وزيت وألبان وجبن وجميع أنواع البقوليات والخضراوات والفاكهة والمنظفات واللحوم الطازجة والمجمدة وجميع مستلزمات الشهر المعظم وملابس وأحذية بأسعار تنافسية مع الأسواق الخارجية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية ،أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، كما إلتقى بالمواطنين الذين أشادوا بجودة وأسعار المعروضات مما سهل عليهم عملية الشراء وتوفير كافة مستلزمات رمضان فى أريحية تامة.

كما إلتقى بالعارضين فى المعرض وأكد لهم أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير أسعار تنافسية مخفضة تتناسب مع الصالح العام للمواطنين، ومطالباً بتنوع درجات المعروضات وأسعارها حتى تناسب جمع فئات المجتمع والإلتزام بالأسعار وعدم المزايدة طوال شهر رمضان الكريم.

وخلال التفقد وجه محافظ الغربية، رئيس حى أول المحلة الكبرى بالمرور الدورى على المعرض لمتابعة جودة المعروضات والإلتزام التام بالأسعار التنافسية الموجودة حالياً.

كما قام اللواء  هشام السعيد محافظ الغربية بزيارة عدد من كنائس المحافظة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات المحافظة ضم اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الدين الإسلامى، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

زبدأ زيارته بالكنيسة الأنجيلية وكان فى إستقباله القس منسا ناجى راعى الكنيسة الأنجيلية وعدد من أعضاء الطائفة الأنجيلية، قبل أن ينتقل إلى مطرانية طنطا لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا توجه مطران إبراشية طنطا وتوابعها، كما زار محافظ الغربية مطرانية المحلة الكبرى، لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأخوة المسيحيين، مؤكداً أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لايتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه وإستقراره.

 

 


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