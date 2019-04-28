محافظ الدقهلية: مصر تعيش هذه الأيام فى أعياد جمعت شعبها على المودة

كتب فريق المحافظات

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في مكتبه صباح اليوم وكلاء الوزارة ومديري المديريات وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات بالمحافظة وذلك لتهنئته بعيد القيامة المجيد، وأكد شاروبيم على أن مصر تعيش هذه الأيام في أعياد جمعت شعبها على المودة والمحبة والتآخي.

وقال إن من حسن الطالع ان تأتي احتفالات مصر باستعادة آخر شبر من اراضيها مع أعياد المسيحيين، واليوم استقبل أبنائي وزملائي العاملين بالمحافظة في يوم عيد القيامة المجيد وأتمنى ان التقي بهم في أيام كلها عمل واجتهاد من أجل هذا الوطن الذي نحبه جميعا ونعمل على تقدمه وازدهاره. و من جانب اخر شهد المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد نيابة عن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بحضور نيافة الانبا داود أسقف المنصورة وتوابعها ،والقمص ساروفيم وديع وكيل مطرانية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة .

وأكد المهندس مختار الخولي خلال مشاركته قداس عيد القيامة نيابة عن محافظ الدقهلية ،أننا معا هنا اليوم لنتشارك أفراح واعياد المصريين جميعا ولا فرق بينهم بسبب دين او عقيدة ،وقال إن الأديان جميعها رسالتها الأساسية المحبة والسلام، والمسلمين والمسيحيين في مصر يضربون على مر التاريخ أروع الأمثلة للتعايش والاخوة .

وأضاف الخولي أننا كيان واحد لا يتجزأ يعيش على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، وان مصر محفوظه بشعبها وأرضها بحفظ الله ورعايته وعنايته .

ومن جانبه أعرب الانبا داود عن سعادته البالغة لحضور ضيوف المحافظة نيابة عن محافظ الدقهلية وشدد على روح الاخوة والمحبة التي تسود صفوف الشعب المصري كله مسلمين ومسيحيين واننا سنظل جسد واحد رغم كيد الكائدين ومؤامرات الحاقدين.

شهد القداس العقيد أحمد صلاح المستشار العسكري للمحافظة ،والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.