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محافظ البحيرة يطالب جامعة دمنهور بتقديم رؤية علمية لتطوير المحافظة

الأحد، 28 أبريل 2019 01:23 م
محافظ البحيرة يطالب جامعة دمنهور بتقديم رؤية علمية لتطوير المحافظة اجتماع محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور
البحيرة - ناصر جودة
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طالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، من جامعة دمنهور بسرعة تقديم رؤية الجامعة 2020-2030 لمحافظة البحيرة، باعتبارها ببت خبرة والمرجع العلمى الذى يتم الاستعانة به فى كافة الخطط والبرامج التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة فى كافة المجالات. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جامعة دمنهور اليوم برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وبحضور الأساتذة نواب رئيس الجامعه وعمداء الكليات .

 قدم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تحيه اعتزاز وتقدير لجامعه دمنهور التى تمثل بيت الخبره والمرجع العلمى لمحافظه البحيرة مثمناً الدور المشرف والراقى لطلبه وطالبات الجامعه خلال الاستفتاء على التعديلات الدستوريه والذى أظهرت مدى وعى ووطنيه الطلبه والطالبات فى حب مصر .

كما أكد محافظ البحيرة على أن جامعة دمنهور كانت بمثابة الأيقونة التى استمدينا منها النجاح وإنطلقت منها المسيرات الحاشده، والتى كان لها صدى كبير فى تحفيز المواطنين وحشدهم للصناديق الانتخابية وحققت المحافظه مراكز متقدمه على مستوى محافظات الجمهورية

ووجه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الشكر لكل الطلبة والطالبات وأساتذة الجامعه والعمداء الذين شاركوا فى ملحمة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى كانت بمثابة عرس ديموقراطى تكلل بتصويت المصريين بنسبة 88% بنعم للدستور، حيث أظهروا روحا وطنية عالية وحب جم لوطنهم ورغبة أكيدة فى مساندته لوعيهم التام بالظروف التى تمر بها بلادنا والتى لابد لها من تكاتف الإيدى والعمل سويا للمرور بها إلى بر الأمان .

 

 

 

 


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