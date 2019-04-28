لو عايز تخرج فى شم النسيم.. تعرف على أشهر العروض الترفيهية بحديقة الحيوان

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، أهم وأشهر الأماكن التى يفضلها زوار حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة فى احتفالات شم النسيم.

- أماكن عروض لزوجى "الأسد مروان" و"الأنثى لولا".

- مناطق عروض أشبال الأسود سكر وليلى .

- أماكن إيواء زوجى الكونغر الأحمر.

- ولادات حيوان اللاما الأهلية - الأيل الأوروبى.

-مكاك البنغال والفقس الجديد لطائر العنز الأبيض.

- فقس طائر الفزان الذهبى.

-مولود أنثى الجمل الآسيوى .

-أماكن إيواء الدب البنى الروسى والملقبين بـ"عنتر وحسونة"، نجوم الحديقة.

- بحيرات البط وجزيرة الشاى.

- أماكن إيواء القردة "نادر" و"وحيد" ورشيدة وجمعة والقرد الأصفر.

-عروض سبع البحر "اللمبى"و"جاميكا".

-أماكن الزرافة "سونسون".. والشمبانزى لوزة ويويو والبرنس.

-أماكن عروض بانوراما للولادات الحديثة وابرزها النسناس.

- أماكن عروض للفهد وأنثاه.

-عروض الأسود و فرس النهر.

- الأسود "حسين فهمى والحاج متولى، والأبيض الملقبين بـ"نجوم الحديقة".

- الجزيرة المائية لعرض البجع.

-حديقة حيوان الطفل وتدعيمها بالحيوانات الأليفة.

-الاستراحة الملكية والجبلاية "الملكية والشمعدان".

-بركة "سيد قشطة".

- بحيرات البط وجزيرة الشاى.

- قطار فرس النهر.

-أماكن عرض الحيونات المحنطة بالمتحف الحيوانى.

-أماكن عروض الكانجرو"ريفو"، وفقس البجع الأبيض.

- عروض الفيلة نعيمة.

-عروض 4 دببة منها "سلوى" أقدم دبة بالحديقة وهانى ونيفين وسماح.

-أماكن الحيوانات الجديدة مثل جرتير كودو وغزال و2 إيلاند بوجا و 2 بقر وحشى جنوبى.

-مولود لأبو عدس "لولبى القرون" المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند، وقرد حبشى، وعبلنج سودانى، وكبش أروى، وابوحراب سودانى.

-أماكن ماعز اسيوى، وفقس درة هندى، وفقس نعام وفقس أميو، وفقس بط بليول.

-بانوراما للولادات الصغيرة لـ(زوج جديد لفقس العنز الأبيض.

- كشك البقرة

- أنثى إنسان الغاب "تيتى"

-بيوت الزواحف "الثعابين والسلاحف البحرية والتمساح النيلى والحرباء والسحالى والأبراص".

-أماكن إيواء الكودو الكبير الملقب (تيتو) مع باقى أفراد القطيع المكون من الأب (مون) والأم (هنا) والابن (بيبو) والابنة نوجان.

-بانوراما لولدات كتمبورا –قرد النيل الأزرق – ولدات قرد حبشى – ولدات عبلنج سودانى – فرس النهر – أبو حراب سودانى – فقس درة هندية – فقس أمازون – فقس زنجبارى.

-عروض حيوان الإيلاند.

-عرض خاص للنعام.

-عروض جديدة ببيت الزواحف وعروض جديدة للطيور.

-منافذ بيع منتجات الحديقة من ريش الطاووس والنعام وبيض النعام والأميو.

-مركز التعليم والوعى البيئى بالحديقة.

-الطيور والثدييات والزواحف النادرة.

-أماكن غزال الجنو الجنوبى.