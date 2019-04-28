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كيف استعدت حديقة حيوان الجيزة لاستقبال احتفالات شم النسيم × 16 معلومة

الأحد، 28 أبريل 2019 12:33 م
كيف استعدت حديقة حيوان الجيزة لاستقبال احتفالات شم النسيم × 16 معلومة حديقة الحيوان - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر " اليوم السابع "، الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وخاصة حديقة حيوان الجيزة، نظرا لأنها أكبر الحدائق على مستوى المحافظات، لاستقبال احتفالات شم النسيم.
 
 - إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين.
 
-خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها .
 
- تشغيل عدد 2 قطار ترفيهي لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة .
 
- عرض الولدات والفقس الجديد ليستمتع الأطفال بمشاهدته.
 
- زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب.
 
- تواجد شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى فيها.
 
- تواجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين .
 
- كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.
 
- وجود 2 سيارة إطفاء خاصة بالحديقة، لمواجهة أى طارئ، وتدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الأزمات، وإخلاء الحديقة.
 
- زيادة عدد الأسهم الإرشادية، وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول، ورؤية جميع الحيوانات بسهولة، وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة.
 
- زيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة، وتوزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار، بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة.
 
- تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار، كما تم صيانة الأسبلة لتوفير مياه الشرب النقية.
 
- رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات، وتم تزويد مبايت الحيوانات بوسائل التدفئة المناسبة لكل نوع، وكذلك زيادة مصادر الطاقة للعلائق المقدمة للحيوانات .
 
- زراعة مسطحات خضراء جديدة وإضافة انواع من الزهور والزراعات الجديدة.
 
- التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، وذلك من منطلق حرص الحديقة على الزوار، بغرض تواجد عدد من عربات الإسعاف داخل الحديقة يوم شم النسيم، وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة مع وجود حقائب إسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ.
 
- وضع صناديق للشكاوى والمقترحات على أبواب الحديقة.
 
 
 

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