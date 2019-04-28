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الأحد، 28 أبريل 2019 05:37 م
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قوات سوريا الديموقراطية تعتدى بالرصاص على مظاهرة مطالبة بطردها من ريف دير الزور

الأحد، 28 أبريل 2019 04:53 م
قوات سوريا الديموقراطية تعتدى بالرصاص على مظاهرة مطالبة بطردها من ريف دير الزور جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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اعتدت مليشيا قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، اليوم الأحد، بالرصاص الحى على الأهالى الذين خرجوا بمظاهرات فى قرى ريف دير الزور؛ للتنديد بممارسات هذه المليشيا والمطالبة بطردها من مناطقهم.

وصرحت مصادر أهلية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية- أن بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب ألفال والطيانة بريف دير الزور الشرقى والجنوبى الشرقي، شهدت منذ صباح اليوم خروج المئات من الأهإلى بمظاهرات احتجاجية مطالبة بطرد مليشيا "قسد" من مناطقهم جراء انتشار ألفوضى وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط من قبل هذه المليشيات والشركات التى تتعامل معها.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قاموا بقطع الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات، مجددين مطالبهم بطرد عناصر المليشيا والاستيلاء على أسلحتهم.

واتسعت خلال الأيام الماضية رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد مليشيا" قسد"، حيث امتدت إلى معظم مناطق ريف دير الزور، التى تنتشر فيها هذه المليشيا، فى حين اعتدى مسلحو قسد بالرصاص الحى وبشكل عشوائى على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

 


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