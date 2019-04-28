قاتلة زوجها بشبرا الخيمة: تخلصت منه حتى يخلو لى الجو مع عشيقى

كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية نيفين طه

ادلت السيدة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك بعد ارتباطها بعلاقة آثمة مع المتهم، باعترافات تفصيلية.

وقالت المتهمة: "ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المتهم منذ فترة، وقررنا التخلص من زوجى، وفي سبيل ذلك نزلت من الشقة وتركت له الباب مفتوح، فصعد عشيقى وانهال على زوجي بسلاح أبيض "مطواة" فأودى بحياته، وتخلصوا من أداة الجريمة "مطواة" بإلقائها بأحد المصارف.

وتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغاً بمقتل صاحب "محل أدوات منزلية" بمنزله بمنطقة بيجام إثر إصابته بجروح وخذية وقطعية وطعنية متفرقة بجسده.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه بالاشتراك مع عامل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.