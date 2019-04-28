video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. مقتل شاب فلسطينى فى سجون تركيا على يد الأمن.. وشقيقه ينفى انتحاره

الأحد، 28 أبريل 2019 10:27 م
فيديو.. مقتل شاب فلسطينى فى سجون تركيا على يد الأمن.. وشقيقه ينفى انتحاره زكى مبارك الشاب الفلسطينى المقتول فى سجون تركيا
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

قالت عائلة الشاب الفلسطينى زكي مبارك المعتقل في السجون التركية، إن السلطات في أنقرة قتلت ابنها حتى لا تظهر براءته فى إحدى القضايا المعتقل على ذمتها.

وقال شقيق الشاب الفلسطينى زكريا مبارك عبر فيديو نشره على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن شقيقه قُتل في السجون التركية على أيدي السلطات التركية حتى لا تظهر براءته، نافياً في ذات الوقت أن يكون قد انتحر في السجن، وفق ما زعمت السلطات التركية.

مقتل شاب فلسطينى فى سجون تركيا على يد الأمن
 

وأضاف شقيق زكريا مبارك أنه كان قد حذر سابقاً من أن تقوم السلطات التركية بقتله حتى لا تظهر براءته، مشيرا إلى أنه يمتلك ملف القضية والمكالمات مع المحامين التي تؤكد براءة شقيقه، وأن العائلة ستنشر بياناً في وقت لاحق حول القضية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى الذكرى الـ104 لمذبحة الأرمن على يد أجداد أردوغان.. الشرطة التركية تمنع محتجين باسطنبول من إحياء ذكرى مجازر القرن الـ20 وتقود حملة اعتقالات.. وفرنسا تثير غضب الدكتاتور بإطلاق يوما وطنيا لذكرى الإبادة الأرمنية

قمع أردوغان يتواصل قبل ساعات من انتخابات المحليات.. الرئيس التركى يصعد من انتهاكاته ضد الأكراد لإرهابهم.. وتقرير يكشف مساعى أنقرة للتجسس على المعارضين عبر فيسبوك.. والشرطة التركية تداهم 127 منزلا لشخصيات معارضة

فلسطين

اخبار فلسطين

تركيا تغتال

فلسطيني

مقتل زكي مبارك




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة