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طوارئ بمستشفيات جامعة بنها احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 01:14 م
طوارئ بمستشفيات جامعة بنها احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم اسعاف -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لإستقبال إحتفالات أعياد القيامة المجيد  والربيع وشم النسيم، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد، والتأكيد على توفير كافة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أى حالات مرضية.
 
 
واكد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، على تواجد الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام الإحتفالات فى جميع الأقسام لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة مع زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة أية حالات طارئة.
 
 
وكان قد أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال اعياد شم النسيم، حيث كلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.
 
 
 
 

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