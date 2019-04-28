طلاب هندسة قناة السويس يشاركون فى ماراثون بماليزيا

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

يشارك طلاب هندسة قناة السويس فريق SCU Racing Team فى النسخة العاشرة من مسابقة ماراثون بيئى بآسيا ٢٠١٩ للمرة الثانية، والتى تمتد فعالياتها من يوم ٢٩ أبريل إلى ٢ مايو ٢٠١٩ بماليزيا.

وعبر الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة القناه، عن فخره وسعادته بمشاركة طلاب الجامعة فى المحافل والمسابقات الدولية، وتمثيلهم المشرف لجامعتهم بمشروعات ابتكارية، وإن مثل هذه المشاركات تعد حقلا لتبادل الخبرات والأفكار الإبتكارية بين الطلاب من دول مختلفة.

ومن ناحيته أكد الدكتور تامر نبيل أستاذ الهندسة الميكانيكية ومشرف الفريق، أن الفريق وصل بالأمس ويستعد حاليا بتركيب أجزاء السيارة وإعدادها للتقييم الأمنى والتقنى، ومعايير السلامة من لجنة التسابق.

وأوضح الدكتور باسل الهادى أستاذ الهندسة الكهربية والمشرف على الفريق أن السيارة تستعد لدخول مضمار السباق لقطع مسافة محددة بكفاءة عالية مع استخدام قدر أقل من الطاقة، وهو ما يؤكد على فكرة المسابقة من خلق حلول و بدائل لاستخدامات الطاقة.

هذا وتنافس مصر بالمسابقة الدولية من خلال ١١ فريق من ٨ جامعات مصرية، لتتنافس أمام الفرق القادمة من ٢٠ دولة آسيوية ومن شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أقيمت المسابقة بالعام الماضى بسنغافورة.



طلاب هندسة قناة السويس يشاركون في ماراثون شل البيئي بماليزيا