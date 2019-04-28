صور.. محافظ القاهرة مهنئا بعيد القيامة: مصر دائما بخير بالمسلمين والمسيحيين

سارة علام - وائل ربيعى

هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أنه حرص على الحضور اليوم لتقديم التهانى بالعيد لقداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر الباباوى.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات صحفية اليوم، أن مصر دائما بخير بقطبيها المسلم والمسيحى، مؤكدا أن المصريين دائما يقدمون دروسا فى ثقافة التعايش معا وحب الواطن كعامل مشترك.

ويحتفل الأقباط الشرقيون بعيد القيامة المجيد اليوم حيث ترأس البابا تواضروس أمس قداس العيد وسط حضور كبير من رجال الدولة وشعب الكنيسة.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.