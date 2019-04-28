video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. سامح عاشور فى مقدمة مهنئى البابا تواضروس بعيد القيامة

الأحد، 28 أبريل 2019 12:01 م
صور.. سامح عاشور فى مقدمة مهنئى البابا تواضروس بعيد القيامة سامح عاشور والبابا تواضروس
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
قدم سامح عاشور نقيب المحامين التهنئة للبابا تواضروس بالمقر الباباوى بالكاتدرائية وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.
 
واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، اليوم محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، الذى قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.
 
واحتفلت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بعيد القيامة المجيد، وترأس صلوات العيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
 

 

 

1-(1)
 

 

1-(2)
 

 

1-(3)
 

 

1-(4)
 

 

1-(5)
 

 

1-(6)
 

 

1-(8)
 

 

1-(9)
 

 

1-(11)
 

 

1-(12)
 

 

1-(13)
 

 

1-(14)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية العباسية

البابا تواضروس يستقبل محافظ القليوبية لتهنئته بالعيد

البابا تواضروس: الأعياد فرصة طيبة لمقابلة جميع المحبين

تواضروس

عيد القيامة

سامح عاشور




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة