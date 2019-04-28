صور.. سامح عاشور فى مقدمة مهنئى البابا تواضروس بعيد القيامة

كتبت سارة علام

قدم سامح عاشور نقيب المحامين التهنئة للبابا تواضروس بالمقر الباباوى بالكاتدرائية وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، اليوم محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، الذى قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

واحتفلت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بعيد القيامة المجيد، وترأس صلوات العيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.