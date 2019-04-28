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صور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد قوات حفظ السلام

الأحد، 28 أبريل 2019 03:39 م
صور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد قوات حفظ السلام خلال الجنازة
البحيرة - ناصر جودة
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فى جنازة عسكرية مهيبة شيع الآلاف من أهالى مركز الرحمانية بالبحيرة جثمان المجند  صبرى اسماعيل حسين الذى استشهد  أثناء تنفيذ إحدى المهام الإنسانية المكلف بها ضمن بعثة حفظ السلام بدولة مالى
 
شارك فى الجنازة التى أقيمت بمسقط رأس الشهيد بقرية  صقر الغربية التابعة لمركز الرحمانية المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة وعدد من قيادات القوات المسلحة والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 
وقام المشيعون بالصلاة على جثمان الشهيد  ملفوفا بعلم مصر ليتم دفنه فى مقابر عائلته كما قامت نساء قرية الشهيد بإطلاق الزغاريد تكريما له.
 
 
 
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