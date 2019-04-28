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شاهد لحظة وفاة عارض أزياء برازيلى على المسرح فى ساوباولو

الأحد، 28 أبريل 2019 02:50 م
شاهد لحظة وفاة عارض أزياء برازيلى على المسرح فى ساوباولو
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية إن عارض الأزياء البرازيلى تاليس سوريس، توفى بعد أن فقد وعيه على المسرح، حيث كان يعرض فى اليوم الأخير فى أسبوع الموضة فى ساوباولو.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوريس الذى يبلغ 26 عاما، شعر بالإعياء وسقط على المسرح أثناء عرضه للأزياء، وتم نقله إلى المستشفى، وتم إعلان وفاته.

وأوضحت الصحيفة أن وفاته تعتبر غريبة، حيث إنه حتى الآن لم يتم التعرف على سبب الوفاة، وقالت منظمة SPFW الخاصة بعروض الأزياء، إن "سوريس" تم نقله بسرعة من قبل المسعفين ولكن لسوء الحظ لم يستطيوا انقاذه، ونحن نأسف لوفاته، ونقدم تعازينا إلى عائلته"، "الكوميرثيو" البيروفية إن عارض الأزياء البرازيلى تاليس سوريس، توفى بعد أن فقد وعيه على المسرح، حيث كان يعرض فى اليوم الأخير فى أسبوع الموضة فى ساوباولو.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوريس الذى يبلغ 26 عاما، شعر بالإعياء وسقط على المسرح اثناء عرضه للازياء، وتم نقله إلى المستشفى، وتم إعلان وفاته.

وأوضحت الصحيفة أن وفاته تعتبر غريبة، حيث إنه حتى الآن لم يتم التعرف على سبب الوفاة، وقالت منظمة SPFW الخاصة بعروض الأزياء، إن "سوريس" تم نقله بسرعة من قبل المسعفين ولكن لسوء الحظ لم يستطيوا انقاذه، ونحن نأسف لوفاته، ونقدم تعازينا إلى عائلته".

 

 


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ساوباولو




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