رسائل الحب والتهانى من المشاهير للأقباط فى عيد القيامة.. اعرف ماذا قالوا؟

كتب هيثم سلامة

برسائل الحب والتسامح والمودة من مشاهير عالم الفن والرياضة فى مصر، إلى الأقباط فى عيد القيامة المجيد، حيث تقام القداس بالكنائس وسط توافد الأقباط للحضور.

وقالت النائبة رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى :"أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن المودة موجودة في الأصل بيننا وبين إخواننا الاقباط فيقول تعالى: (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) تحيه من القلب كل عام وجميع إخوتنا الاقباط بخير وسلام وعيد سعيد عليهم وعلينا وجعل الله جميع ايام مصر أعياد".



رانيا علوانى

وقال الفنان سامح حسين:" كل سنة واحنا كلنا قلوبنا مليانه خير ومحبه وسلام ...سبت النور وعيد القيامة المجيد".



سامح حسين

ونشر الفنان على الحجار صورته مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، مهناً الأقباط فى عيدهم، قائلاً :" عيد قيامة مجيد".



على الحجار

وهنأ الفنان حكيم الأقباط اليوم قائلاً:"الحب والتماسك المتواصل عبر كل العصور تستمر أعيادنا و تدوم فرحتنا بتكاتف المصريين ووحدتهم ..كل سنة وأخواتنا المسيحيين بخير وسعادة بمناسبة عيد القيامة".