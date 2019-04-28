رئيس أوكرانيا: المواطنون سيرفضون عرض بوتين لمنحهم جوازات سفر روسية

كييف(رويترز)

قال الرئيس الأوكرانى المنتخب فولوديمير زيلينسكى إن على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ألا يتوقع أن يستجيب الكثير من الأوكرانيين لعرضه بمنحهم جوازات سفر روسية فيما عرض فى ذات الوقت الجنسية الأوكرانية على الروس.

وقال بوتين أمس السبت إن موسكو تبحث تسهيل إجراءات منح جوازات سفر روسية لأى مواطن أوكرانى فى خطوة يرجح أن تغضب سياسيين فى البلاد التى تخوض حربا مع انفصاليين مواليين لموسكو منذ 2014.

وقال زيلينسكى على فيسبوك "الفرق فى أوكرانيا تحديدا هو أننا لدينا فى الحقيقة حرية تعبير فى بلادنا ووسائل إعلام حرة وإنترنت".

وأضاف "سنقدم الجنسية الأوكرانية لمن يمثلون كل الشعوب التى تعانى من الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة. وبالدرجة الأولى الروس الذين يعانون اليوم على الأرجح أكثر من غيرهم".

وأدلى بوتين بالتصريحات بعد أيام من توقيعه مرسوما لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسى للمقيمين فى شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين مما دفع كييف للدعوة لفرض المزيد من العقوبات الدولية على موسكو.

وأسفرت حرب مستمرة منذ خمس سنوات بين القوات الأوكرانية وتلك التى تدعمها روسيا عن مقتل 13 ألف شخص رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار فى 2015.

وقال بوتين أيضا إنه يريد أن يعلم موقف زيلينسكى من الصراع فى شرق أوكرانيا مشيرا إلى أن لديه انطباعا أنه لن يطبق بنود اتفاق سلام مبرم فى مينسك فى 2015 على الرغم من أن الأوكرانيين أرهقتهم الحرب.

وأكد زيلينسكى أنه مستعد لإجراء محادثات لكنه حذر روسيا من التحدث مع بلاده ومواطنيها "بلغة التهديدات والضغوط العسكرية والاقتصادية".

وقال "من جانبنا نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش السلمى بين أوكرانيا وروسيا مع إدراك أن التطبيع الحقيقى لن يحدث إلا بعد الإنهاء التام للاحتلال لكل من دونباس والقرم".