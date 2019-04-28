دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل

إعداد - سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.





وزارة الصحة:

وزارة التموين:



وزارة التضامن:



وزارة التربية والتعليم:





وزارة الزراعة:

الزراعة: 143 ألف رأس ماشية و5 ملايين طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما ‎





وزارة التعليم العالى:





وزارة القوى العاملة:





وزارة الإسكان:



وزارة النقل:

وزارة الأوقاف: