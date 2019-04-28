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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل

الأحد، 28 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
إعداد - سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.



وزارة الصحة:

الدفعة الأولى من الأطباء للتدريب على نظام التأمين الصحى تغادر إلى انجلترا ‎

 

وزارة التموين:

"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل ‎

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم الرابع ‎

وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ‎


 وزارة التضامن:

التضامن: التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بلا مأوى وينقله للمستشفى للعلاج ‎


وزارة التربية والتعليم:

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة ‎

التعليم توفر نماذح استرشادية لنظام التقويم للصف الأول الثانوى العام ‎



وزارة الزراعة:
الزراعة: 143 ألف رأس ماشية و5 ملايين طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما ‎
 

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية‎ فى احتفالات الربيع ‎

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول التعاون العلمى والبحثى بين مصر والصين ‎



وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم ‎

القوى العاملة تطلق مبادرة جديدة فى يوم السلامة العالمى ‎

 

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان: جارى تنفيذ شبكة الغاز بالمنيا الجديدة بتكلفة 148 مليون جنيه ‎


وزارة النقل:

السكة الحديد تدفع بقطار مفاجآت إلى الإسكندرية بعد غدٍ ‎

فيديو معلوماتى.. تعرف على قطار المفاجآت فى شم النسيم × 8 معلومات ‎

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح ‎


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