خطف عاملين أجنبيين بمنطقة دلتا النيجر فى نيجيريا

يناجوا (رويترز)

ذكر الجيش النيجيرى، أن مسلحين خطفوا عاملين أجنبيين من منصة حفر نفطية فى منطقة دلتا النيجر، أمس السبت، وذلك فى ثانى حادث خطف بالمنطقة خلال أقل من أسبوع.

وقال الميجر إبراهيم أبوبكر المتحدث باسم العمليات العسكرية بالمنطقة، إن المهاجمين داهموا المنصة المملوكة لشركة دلتا النيجر للموارد البترولية حوالى الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) مضيفا أن قوات الجيش تباشر عمليات بحث بالمنطقة.

وتنتج دلتا النيجر معظم الخام النيجيرى، وتعانى المنطقة من وجود عصابات وجماعات مسلحة تطالب بحصة أكبر فى إيرادات النفط.

وخطف مسلحون اثنين من عمال النفط بشركة رويال داتش شل فى ولاية ريفرز يوم الخميس وقتلوا مرافقيهم من أفراد الشرطة أثناء عودتهم من رحلة.